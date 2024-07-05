60-летний Брэд Питт восхитил фанатов новой прической

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт сменил имидж и восхитил поклонников. Его снимки публикует US Magazine.

60-летний Питт посетил Гран-при Великобритании «Формулы-1» с новой небрежной прической. Журналисты обратили внимание, что аналогичная стрижка у знаменитости была во времена съемок фильма «Бойцовский клуб», который вышел в 1999 году.

Отметим, что сейчас актер играет главную роль в фильме о «Формуле-1». Картина приоткроет зрителю дверь в мир гонок «Формулы-1». Брэд Питт сыграет бывшего гонщика, который возвращается к соревнованиям.

Пользователи сети оценили преображение голливудской звезды в комментариях под снимками.

«Красавчик», «Времена идут, а Питт не меняется», «Лучший», «Он как вино», «Горячий мужчина», — высказывались многочисленные фанаты.