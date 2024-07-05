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5 июля 2024, новость

Никоненко высказался об идее переснять советские фильмы

Актер назвал вредительством предложение о создании ремейков классики
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Сергей Никоненко не оценил идею Министерства просвещения РФ, которое предложило кинематографистам снять ремейки советских фильмов и опубликовало свой список подходящих для этого картин. Его слова передает РБК.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства», — заявил актер фильма «Завтра была война».

Никоненко посоветовал снимать свои картины и не трогать классику.

Недавно в Союз кинематографистов России поступило письмо от ведомства, в котором предлагалось переснять советские фильмы «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В список вошли 30 фильмов, включая «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Минпросвещения также составило подборку произведений русской литературы, которые можно экранизировать.

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