Никоненко высказался об идее переснять советские фильмы

Сергей Никоненко | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист России Сергей Никоненко не оценил идею Министерства просвещения РФ, которое предложило кинематографистам снять ремейки советских фильмов и опубликовало свой список подходящих для этого картин. Его слова передает РБК.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения. Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства», — заявил актер фильма «Завтра была война».

Никоненко посоветовал снимать свои картины и не трогать классику.