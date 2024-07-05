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5 июля 2024, новость

Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов

Также ведомство предлагает экранизировать 15 произведений русской литературы
Алексей Баталов в фильме «Летят журавли»
Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» | Источник: Legion-Media.ru

Минпросвещения РФ предложило список из 30 советских фильмов для создания ремейков, также ведомство предлагает экранизировать 15 произведений русской литературы. Переснять, в частности, планируется фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли», киноленту «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, картины «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

В перечень для экранизации вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского.

«В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения Минпросвещения по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма»,— говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.

В перечень также включены фильмы «Сережа» режиссера Георгия Данелии, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Альпийская баллада» Бориса Степанова и другие.

В числе 15 произведений, которые предлагается экранизировать,— «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и прочие.

В прошлом году Минкульт РФ решил выделить госфинансирование на создание 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков. Господдержку, в частности, получили фильмы о военной операции на Украине «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» писателя Захара Прилепина, а также документальные биографические картины о писателе Эдуарде Лимонове и режиссере Никите Михалкове.

Господдержку также получили несколько военных фильмов, среди которых ленты о событиях Великой Отечественной войны «Почтарь» и «Остров Сухо», а также детектив «Фарфоровый солдатик» о боевых действиях в Сирии. Кроме того, государство поддержит съемки 105 неигровых кинолент, среди которых фильмы о писателе Михаиле Булгакове и режиссере Леониде Шварцмане.

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