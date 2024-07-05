Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов

Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» | Источник: Legion-Media.ru

В перечень для экранизации вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского.

«В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения Минпросвещения по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма»,— говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.

В числе 15 произведений, которые предлагается экранизировать,— «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и прочие.

В прошлом году Минкульт РФ решил выделить госфинансирование на создание 249 игровых, неигровых, анимационных фильмов и сериалов, а также фильмов для детей и подростков. Господдержку, в частности, получили фильмы о военной операции на Украине «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса», экранизация рассказа «Лес» писателя Захара Прилепина, а также документальные биографические картины о писателе Эдуарде Лимонове и режиссере Никите Михалкове.