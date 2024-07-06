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6 июля 2024, фоторепортажСъемки

Матвеев и Старшенбаум снимаются в продолжении «Триггера»: первые кадры

В третьем сезоне популярного сериала также появится известная теннисистка Светлана Кузнецова
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Появились первые кадры со съемок третьего сезона сериала «Триггер». К роли психолога, использующего нетривиальные методы работы, вернулся Максим Матвеев. К актерскому составу присоединились Ирина Старшенбаум (зрители уже знакомы с ее персонажем по полнометражному фильму), Максим СтояновАнастасия Уколова и титулованная теннисистка Светлана Кузнецова.

Действие в новых эпизодах разворачивается после событий картины «Триггер. Фильм». Артему Стрелецкому придется вызволять бывшую жену (Светлана Иванова) из заключения, бороться с болезнью отца (Игорь Костолевский) и раскрывать самую большую семейную тайну.

Кроме того, провокатора и манипулятора от психологии ждут новые пациенты. Одну из них играет обладательница четырех кубков Большого шлема, теннисистка Светлана Кузнецова. История ее героини основана на событиях из реальной жизни: после победы в матче с польской спортсменкой Агнешкой Радваньской в Сингапуре Светлана отрезала свою косу. С похожим на этот случаем и будет разбираться герой-психотерапевт.

«Играть со Светланой Кузнецовой было интересно, — поделился Максим Матвеев, — она смело берется за каждую сцену, это восхищает и вызывает большое уважение».

Продолжение сериала поставил режиссер второго сезона Игорь Твердохлебов. В качестве шоураннера вновь выступает Александра Ремизова. Также к своим ролям вернутся Владислав Тирон, Ангелина Стречина, Роман Маякин и Сабина Ахмедова.

Третий сезон «Триггера» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.

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