Подкаминская и Васильев играют супружескую пару в новом сериале: первые кадры

Елена Подкаминская приступила к съемкам в новой криминальной комедии «Свидетели» режиссера Андрея Никифорова. Партнерами актрисы по проекту стали Антон Васильев, с которым она играет супружескую пару, Сергей Астахов и Анастасия Резник.

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В центре сюжета сериала — супруги Вика (Подкаминская) и Сергей (Васильев), которые состоят в браке уже несколько лет, но постоянно заняты делами, из-за чего практически не уделяют внимания своим отношениям.

Их союз постепенно рушится. К тому же Вика увлекается состоятельным владельцем отеля Максимом (Астахов), а Сергей — молоденькой красоткой

Лерой (Резник). Пара задумывается о разводе, но вскоре все четверо становятся свидетелями убийства.

Герои попадают под программу защиты свидетелей и вынуждены вместе скрываться в деревне. Им приходится изображать родственников, искать общий язык друг с другом, а еще прятаться от киллера. А вот Вике и Сергею предстоит решить — расторгнуть брак или все-таки сохранить отношения.