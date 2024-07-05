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5 июля 2024, фоторепортажСъемки

Подкаминская и Васильев играют супружескую пару в новом сериале: первые кадры

Их герои в многосерийном фильме «Свидетели» находятся на грани развода

Елена Подкаминская приступила к съемкам в новой криминальной комедии «Свидетели» режиссера Андрея Никифорова. Партнерами актрисы по проекту стали Антон Васильев, с которым она играет супружескую пару, Сергей Астахов и Анастасия Резник.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В центре сюжета сериала — супруги Вика (Подкаминская) и Сергей (Васильев), которые состоят в браке уже несколько лет, но постоянно заняты делами, из-за чего практически не уделяют внимания своим отношениям.

Их союз постепенно рушится. К тому же Вика увлекается состоятельным владельцем отеля Максимом (Астахов), а Сергей — молоденькой красоткой
Лерой (Резник). Пара задумывается о разводе, но вскоре все четверо становятся свидетелями убийства.

Герои попадают под программу защиты свидетелей и вынуждены вместе скрываться в деревне. Им приходится изображать родственников, искать общий язык друг с другом, а еще прятаться от киллера. А вот Вике и Сергею предстоит решить — расторгнуть брак или все-таки сохранить отношения.

Премьера сериала «Свидетели» состоится на телеканале ТНТ. Точную дату выхода многосерийного фильма создатели пока не сообщают. 

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