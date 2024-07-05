Софья Эрнст в необычном образе сравнила себя с лесной феей

Софья Эрнст поделилась в личном блоге фотографиями, которые были сделаны на презентации нового медиапроекта. Для светского выхода актриса выбрала необычный наряд. Она призналась, что вдохновилась героинями полотен русского художника Михаила Врубеля.

<div id="vk_post_-122141110_31188"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31188", -122141110, 31188, 'WM4MQ_H-mdDjW0PkRV1ORvbNmVg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда картины «Золото Умальты» надела длинное платье фиолетового оттенка на бретелях. Его вверх и низ были расшиты цветочными узорами и орнаментом. Актриса также дополнила образ массивным ожерельем из бус и необычной сумкой, украшенной искусственной травой.

«Платье найдено на волшебных просторах российского ресейла. Это Christian Dior 98, но правильнее говорить: Диор Гальяно. А все вместе получилось — будто я лесная фея с полотен Врубеля! Мне, по крайней мере, приятно так думать!» — отметила звезда.

Поклонники оценили ее необычный образ. «Сонь, ты произведение искусства», «Очень красивый образ», «Очень лесная! Очень живая», «Восхитительна! Образ выше всяких похвал! Хочется рассматривать и рассматривать», «Выглядите невероятно!!!», «Образ невероятный! У вас необыкновенный вкус».