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5 июля 2024, новость

Софья Эрнст в необычном образе сравнила себя с лесной феей

Актриса отметила, что вдохновлялась полотнами Михаила Врубеля

Софья Эрнст поделилась в личном блоге фотографиями, которые были сделаны на презентации нового медиапроекта. Для светского выхода актриса выбрала необычный наряд. Она призналась, что вдохновилась героинями полотен русского художника Михаила Врубеля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда картины «Золото Умальты» надела длинное платье фиолетового оттенка на бретелях. Его вверх и низ были расшиты цветочными узорами и орнаментом. Актриса также дополнила образ массивным ожерельем из бус и необычной сумкой, украшенной искусственной травой.

«Платье найдено на волшебных просторах российского ресейла. Это Christian Dior 98, но правильнее говорить: Диор Гальяно. А все вместе получилось — будто я лесная фея с полотен Врубеля! Мне, по крайней мере, приятно так думать!» — отметила звезда.

Поклонники оценили ее необычный образ. «Сонь, ты произведение искусства», «Очень красивый образ», «Очень лесная! Очень живая», «Восхитительна! Образ выше всяких похвал! Хочется рассматривать и рассматривать», «Выглядите невероятно!!!», «Образ невероятный! У вас необыкновенный вкус».

Напомним, Софья Эрнст — российская актриса, знакомая зрителям по сериалу «Содержанки» и картине «Союз спасения». В 2017 году она вышла замуж за Константина Эрнста, генерального директора «Первого канала». Пара воспитывает троих детей.

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