Жена Петрова показала, как впервые отметила с ним день рождения

Виктория Антонова недавно отметила свой день рождения — ей исполнилось 23 года. Она устроила праздничную вечеринку, на которой собрались ее близкие, друзья и муж, актер Александр Петров.
Для праздника Антонова выбрала светлое мини-платье с пышной юбкой без бретелей и с глубоким декольте. А вот ее супруг надел белую футболку с принтом, серые брюки и белые кроссовки.
На кадрах, которые опубликовала жена звезды франшизы «Лед», пара танцует, обнимается и держится за руки.
«К сожалению, день рождения только раз в году. К счастью, день рождения случился волшебным. Благодарю и люблю до слез, спасибо!» — подписала кадры Антонова.
Петров, в свою очередь, снова признался девушке в любви. «Люблю тебя, жена!» — оставил он комментарий.
Стоит отметить, что до вечеринки актер устроил для любимой сюрприз: он украсил комнату воздушными шарами и нежными розами.
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой в сентябре прошлого года, а спустя два месяца сыграли роскошную свадьбу. Актер признавался, что случайно познакомился с девушкой на улице и спустя несколько встреч понял, что хочет на ней жениться.