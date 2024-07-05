Жена Петрова показала, как впервые отметила с ним день рождения

Виктория Антонова недавно отметила свой день рождения — ей исполнилось 23 года. Она устроила праздничную вечеринку, на которой собрались ее близкие, друзья и муж, актер Александр Петров.

<div id="vk_post_-122141110_31187"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31187", -122141110, 31187, '_iQSbcvCUqJhfz_IBafD5MEem3s'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для праздника Антонова выбрала светлое мини-платье с пышной юбкой без бретелей и с глубоким декольте. А вот ее супруг надел белую футболку с принтом, серые брюки и белые кроссовки.

На кадрах, которые опубликовала жена звезды франшизы «Лед», пара танцует, обнимается и держится за руки.

«К сожалению, день рождения только раз в году. К счастью, день рождения случился волшебным. Благодарю и люблю до слез, спасибо!» — подписала кадры Антонова.

Петров, в свою очередь, снова признался девушке в любви. «Люблю тебя, жена!» — оставил он комментарий.

Стоит отметить, что до вечеринки актер устроил для любимой сюрприз: он украсил комнату воздушными шарами и нежными розами.