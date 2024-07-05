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5 июля 2024, новость

Жена Петрова показала, как впервые отметила с ним день рождения

Виктория Антонова устроила праздничную вечеринку в честь своего 23-летия

Виктория Антонова недавно отметила свой день рождения — ей исполнилось 23 года. Она устроила праздничную вечеринку, на которой собрались ее близкие, друзья и муж, актер Александр Петров.

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Для праздника Антонова выбрала светлое мини-платье с пышной юбкой без бретелей и с глубоким декольте. А вот ее супруг надел белую футболку с принтом, серые брюки и белые кроссовки.

На кадрах, которые опубликовала жена звезды франшизы «Лед», пара танцует, обнимается и держится за руки.

«К сожалению, день рождения только раз в году. К счастью, день рождения случился волшебным. Благодарю и люблю до слез, спасибо!» — подписала кадры Антонова.

Петров, в свою очередь, снова признался девушке в любви. «Люблю тебя, жена!» — оставил он комментарий.

Стоит отметить, что до вечеринки актер устроил для любимой сюрприз: он украсил комнату воздушными шарами и нежными розами.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой в сентябре прошлого года, а спустя два месяца сыграли роскошную свадьбу. Актер признавался, что случайно познакомился с девушкой на улице и спустя несколько встреч понял, что хочет на ней жениться. 

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