Сериал на выходные: курортная комедия c Михалковой и Робаком

В сериале «Убойный отпуск» герои Анны Михалковой и Александра Робака попадают в такое количество абсурдных, комичных и немного стыдных ситуаций, что невозможно понять: и как же они выпутаются?

По сюжету, Люба и Роман, прожившие вместе уже тридцать лет, летят в Турцию. Вояж с самого начала не задается: супруги раздражают друг друга и, еще не долетев до места, решают развестись. Но когда по видеосвязи звонит тревожная беременная дочь (Любовь Аксенова), которая и организовала родителям поездку, им приходится натягивать счастливые улыбки отпускников.

На отдыхе Рома быстро находит собутыльника (Степан Девонин), а к Любе приклеивается обворожительный русскоговорящий турок-донжуан. После ночного свидания, сопровождавшегося изрядным количеством алкоголя, Люба просыпается с новоиспеченным любовником в одной постели. И самое ужасное в том, что красавец абсолютно мертв.

Теперь супругам необходимо придумать, что же делать с телом, ведь в своей невиновности оба не слишком-то уверены. Однако в том, что эти загадочные криминальные обстоятельства только укрепят разваливающийся брак, нет никаких сомнений.

Михалкова и Робак — идеальный экранный мэтч. Актерская пара остроумно и жизненно разыгрывает супружеские стычки, с нагловатой непринужденностью изображает отдыхающих по системе «все включено» и является главным украшением проекта.