Звезда сериала «Кармелита» о Янковском в «Слове пацана»: «Не его роль»

Как отметила Зимина, Янковский хорошо справился с ролью Вовы Адидаса в сериале « Слово пацана. Кровь на асфальте » притом что это «не его роль».

«Так же Вячеслав Тихонов в свое время в фильме “Дело было в Пенькове” — со своим интеллигентным нутром и внешним видом — смог сыграть человека, который вернулся из тюрьмы. Если артист хороший, то он может все. И Иван Янковский теперь заслуженно занимает вершины актерских хит-парадов», — поделилась актриса.