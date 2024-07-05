Звезда сериала «Кармелита» о Янковском в «Слове пацана»: «Не его роль»

Актриса Юлия Зимина назвала в беседе с NEWS.ru артиста Ивана Янковского достойным продолжением династии.
Как отметила Зимина, Янковский хорошо справился с ролью Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» притом что это «не его роль».
«Так же Вячеслав Тихонов в свое время в фильме “Дело было в Пенькове” — со своим интеллигентным нутром и внешним видом — смог сыграть человека, который вернулся из тюрьмы. Если артист хороший, то он может все. И Иван Янковский теперь заслуженно занимает вершины актерских хит-парадов», — поделилась актриса.
Зимина похвалила как Янковского, так и его коллегу по «Слову пацана» Никиту Кологривого.
Иван Янковский родился в актерской династии. Его отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. Дед — народный артист СССР Олег Янковский, а бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина.
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