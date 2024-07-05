Сергей Безруков показал 8-летнюю дочь

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь. Народный артист России опубликовал в соцсетях редкое фото девочки в день ее рождения.
«Маше уже восемь», — отметил актер.
Звезда сериала «Бригада» женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения.
Супруги воспитывают троих общих детей: помимо Марии, они растят пятилетнего Степана и двухлетнего Василия. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.
У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Безруков отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».
Ранее стало известно, что Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».