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5 июля 2024, новость

Сергей Безруков показал 8-летнюю дочь

Актер опубликовал редкое фото дочери в день ее рождения

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь. Народный артист России опубликовал в соцсетях редкое фото девочки в день ее рождения.

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«Маше уже восемь», — отметил актер.

Звезда сериала «Бригада» женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения.

Супруги воспитывают троих общих детей: помимо Марии, они растят пятилетнего Степана и двухлетнего Василия. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Безруков отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».

Ранее стало известно, что Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

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