Сергей Безруков показал 8-летнюю дочь

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь. Народный артист России опубликовал в соцсетях редкое фото девочки в день ее рождения.

<div id="vk_post_-122141110_31186"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31186", -122141110, 31186, 'BZEZ9x4hwIjohhC5NY7wum3CvHY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Маше уже восемь», — отметил актер.

Звезда сериала «Бригада» женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Позже друзья актера рассказывали в интервью, что о радостном событии узнали от него из sms-сообщения.

Супруги воспитывают троих общих детей: помимо Марии, они растят пятилетнего Степана и двухлетнего Василия. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший мальчик.

У артиста также есть внебрачные дети, о которых он практически ничего не рассказывает. Безруков отмечал, что с рождения содержит дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их публике, чтобы «кому-то что-то доказать».