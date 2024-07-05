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5 июля 2024, фоторепортажСъемки

Звезда «Непослушника», Вилкова и неузнаваемый Верник на съемках: первые кадры

Актеры появятся в ромкоме «Прикосновение»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Появились первые кадры со съемок романтической комедии о танцах и вере в мечту «Прикосновение». Главные роли в фильме исполняют Виктор Хориняк и Екатерина Вилкова.

Фильм рассказывает о Варе (Алиса Меняйкина), которая из-за аварии потеряла слух, но не бросила танцевать. Самая большая мечта девочки — одержать победу в крупнейшем танцевальном конкурсе. Партнером Вари становится талантливый танцор и блогер Ник (Матвей Кулагин). Но его мама (Вилкова) выступает против этого союза и отказывается финансово поддерживать ребят.

Варя и Ник не собираются сдаваться. А помогать им будут папа девочки (Хориняк), ее друг Тошка (Эдуард Меняйкин) и уличный танцор Пегас (Станислав Серегин). Их будут вдохновлять надежда на лучшее и вера в победу юных танцоров.

«Этот фильм, прежде всего, о том, как важно мечтать и идти к своей мечте. Мечтайте! Каждая мечта — это возможное чудо. А случится оно или нет — зависит только от вас. В нашем фильме мечта одной девочки привела ее и тех, кто ее окружал, к реализации целей, и даже к любви», — поделилась режиссер фильма Ирина Боровская.

В картине также снимаются Игорь Верник, практически неузнаваемый на фото с площадки, Валерия Ланская, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин.

Премьера фильма «Прикосновение» состоится в 2025 году.

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