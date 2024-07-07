Монстры и котик: почему приквел «Тихого места» — весьма неожиданное кино

О чем фильм «Тихое место: День первый»

Больная раком афроамериканка Сэм приезжает со своим котиком в Нью-Йорк для небольшой ностальгической прогулки. Сперва кукольный театр, потом любимая пиццерия в Гарлеме, куда водил ее отец, джазовый пианист. Но путь к пицце неожиданно оказался сложнее, чем можно было представить в самых страшных снах.

Нью-Йорк подвергся массированной атаке монстров из космоса, у которых из всех органов чувств существует только одно — слух. Зато он развит чрезвычайно, и, ориентируясь на звуки, пришельцы с дикой скоростью пожирают людей, расшвыривают машины и бегают по стенам.

Сэм в короткий срок видит вокруг себя вал разрушений и смертей, но, волею случая, ей удается избегать встречи с чудовищами. И ее котику тоже. В практически обезлюдевшем мегаполисе девушка встречает студента из Лондона Эрика. Парень страдает астмой и паническими атаками, это явно не лучший спутник в мире, где соблюдение тишины жизненно необходимо.

Зачем смотреть

Для приквела известной франшизы о постапокалиптической войне с инопланетными монстрами «Тихое место: День первый» — весьма неожиданное кино. Внешне оно соблюдает весь необходимый антураж жанра — Нью-Йорк в беде, Америка под ударом, массовые разрушения всемирно известных достопримечательностей и привычной городской среды, гибель толп и отдельных персонажей.

Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Но на первый план здесь выходит трогательная драма двух встретившихся одиночеств в исполнении Лупиты Нионго и Джозефа Куинна. И, конечно, котик, чья судьба в какой-то момент начинает волновать зрителя не меньше, чем героиню. Не борьба с пришельцами и даже не собственное выживание оказываются в приоритете у персонажей — а их хрупкие отношения, воспоминания, ностальгия.

Почему можно не смотреть

Картина больше понравится любителям камерных экзистенциальных драм про смертельно больную девушку с котиком, чем фанатам экшена про монстров. В одной из сцен Сэм буквально идет против толпы эвакуирующихся — и это спасает ей жизнь. Однако история про любимую папину пиццерию к своей кульминации превосходит по дозе прямолинейной сентиментальности все разумные пределы.

Дорвавшись до пиццы, Сэм смакует ее, как героиня рекламного ролика. Эрик, между тем, оказывается карточным фокусником и развлекает спутницу нехитрым трюком с угадыванием. Кэтсплотейшн и вовсе задает такой градус мимимишности, что зритель просто забывает о героях, которые вообще-то находятся на краю гибели.