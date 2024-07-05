Михалков назвал бессмысленным существование Российского оскаровского комитета

Никита Михалков | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков считает, что существование Российского оскаровского комитета бессмысленно, а тем, кто готов мириться с политикой США, лучше выставлять свои фильмы от другой страны. Об этом Михалков сообщил ТАСС.

Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии.

«Убежден, что существование Российского оскаровского комитета абсолютно бессмысленно, — сказал Михалков. — И не только в связи с вопиющей ангажированностью решений Американской киноакадемии, но еще и потому, что, мягко говоря, довольно странно выглядит участие России в конкурсе страны, поставляющей оружие, убивающее российских граждан, и объявляющей нам санкции в доселе невиданных количествах».

Он добавил, что, «конечно, и у нас найдутся люди, которым это безразлично, и которые готовы закрыть глаза на эти преступления, но тогда им лучше выставляться на эту премию от другой страны».

Михалков вспомнил, что когда «Оскар» получали Сергей Бондарчук, Владимир Меньшов или его группа, «критерии, которыми руководствовалась эта премия, были совершенно другими, и возможность получить “Оскара” определялась художественным качеством картины и глубиной поисков смыслов». Сегодня, продолжил режиссер, «на эту премию может претендовать только картина, которая абсолютно соответствует принципам и нормам “вашингтонского обкома”».

«И только те, кто принимает идеологические условия современного “цивилизованного мира”, могут участвовать в конкурсе, — сказал Михалков. — Убежден, что никто из тех, кто получал эту премию 10−15 лет назад, сегодня бы ее не получил».

Весной 2022 года Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для «развития евразийского пространства». Она должна начать работу в 2025 году.

«Эта премия во всех отношениях нам важнее, — сказал режиссер. — Она важнее творцам, потому что это серьезная денежная премия». В работе киноакадемии уже «решили принять участие и Китай, и страны Центральной Азии, и Корея, и многие другие». Михалков добавил, что «эта премия — возможность сохранить и приумножить значение традиционных ценностей с учетом национальных и религиозных особенностей тех стран, которые будут принимать участие в работе Евразийской киноакадемии».

История вопроса

На сайте Киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», известной также как Российский оскаровский комитет. В 2021 году после смерти Владимира Меньшова этот комитет возглавил Павел Чухрай.

При Союзе кинематографистов СССР работала комиссия по отбору фильмов на премию «Оскар». Потом она продолжала существовать под руководством Элема Климова. После создания Национальной академии кинематографических искусств и наук в 2002 году функции выдвижения фильмов на «Оскар» были делегированы академии.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).