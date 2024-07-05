Россияне рассказали, какие фильмы повлияли на выбор их профессии

Москва слезам не верит

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян считают, что кинематограф влияет на выбор профессии. Среди фильмов, которые оказали такое влияние, опрошенные назвали «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат»/«Брат 2», «Большая перемена», свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга «Цифровое телевидение» и Института современных медиа (MOMRI) «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра», поступившие в ТАСС.

При этом 64% опрошенных россиян считают, что сейчас не хватает фильмов, помогающих молодежи с выбором профессии. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов.

На вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии: артист, актер, певец, музыкант, режиссер, сценарист. Еще 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими и следователями. Каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей.

Интереснее всего россиянам наблюдать за киногероями рабочих и промышленных специальностей — об этом заявили 34% против 27% годом ранее. Вырос интерес к сфере медицины: 29% (18% в 2023 году). Герои, представляющие военную сферу и полицию, сместились на третье место (27% против 31% в 2023), а сфера образования показала резкий рост — 24% против всего лишь 9% годом ранее.

О ценностях

Главное в жизни киногероя — семья и дети, считают 47% россиян. В 2023 году этот показатель составлял 38%. Вторую строчку занял вариант ответа «Родина и патриотизм» — эту категорию выделили 39% опрошенных (33% в 2023 году). «Саморазвитие и личностный рост» в этом году выделили 38% респондентов против 29% годом ранее, «профессиональные достижения» вышли на четвертое место (29%). В топ-5 ценностей героя также вошли любовь и романтические отношения (26%).

В опросе, который проводился с 18 по 25 июня 2024 года, приняли участие 1,6 тыс. жителей городов РФ.

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