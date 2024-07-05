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5 июля 2024, новость

Россияне рассказали, какие фильмы повлияли на выбор их профессии

Более половины россиян уверены, что кинематограф влияет на выбор жизненного пути
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян считают, что кинематограф влияет на выбор профессии. Среди фильмов, которые оказали такое влияние, опрошенные назвали «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат»/«Брат 2», «Большая перемена», свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга «Цифровое телевидение» и Института современных медиа (MOMRI) «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра», поступившие в ТАСС.

Согласно результатам опроса, который проводился в преддверии форума «Российская креативная неделя», 62% россиян уверены, что кинематограф влияет на выбор профессии в той или иной степени. Чаще об этом говорит молодежь (74%). Среди фильмов, которые так или иначе влияли на выбор профессии или жизненного пути, опрошенные назвали «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат»/«Брат 2», «Дьявол носит "Prada"», «Большая перемена». Также респонденты выделили фильмы «Служебный роман», «Шерлок Холмс», «Весна на Заречной улице», «Форсаж», «Склифосовский», «Девчата», «Доживем до понедельника» и другие.

При этом 64% опрошенных россиян считают, что сейчас не хватает фильмов, помогающих молодежи с выбором профессии. Обратного мнения придерживаются 30% респондентов.

На вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии: артист, актер, певец, музыкант, режиссер, сценарист. Еще 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими и следователями. Каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей.

Интереснее всего россиянам наблюдать за киногероями рабочих и промышленных специальностей — об этом заявили 34% против 27% годом ранее. Вырос интерес к сфере медицины: 29% (18% в 2023 году). Герои, представляющие военную сферу и полицию, сместились на третье место (27% против 31% в 2023), а сфера образования показала резкий рост — 24% против всего лишь 9% годом ранее.

О ценностях

Главное в жизни киногероя — семья и дети, считают 47% россиян. В 2023 году этот показатель составлял 38%. Вторую строчку занял вариант ответа «Родина и патриотизм» — эту категорию выделили 39% опрошенных (33% в 2023 году). «Саморазвитие и личностный рост» в этом году выделили 38% респондентов против 29% годом ранее, «профессиональные достижения» вышли на четвертое место (29%). В топ-5 ценностей героя также вошли любовь и романтические отношения (26%).

В опросе, который проводился с 18 по 25 июня 2024 года, приняли участие 1,6 тыс. жителей городов РФ.

О форуме

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 7 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны.

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