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5 июля 2024, новость

Кончаловский объяснил, почему не будет снимать фильм об Украине

Режиссер заявил, что пока не готов взяться за новую документальную картину
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему пока не готов взяться за новую документальную кинокартину об Украине. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой проект был бы сложным — работе необходимо было бы посвятить серьезное размышление, вложить в проект много усилий.

«Потому что украинцы — это родные люди, это не люди другой культуры. Когда среди родных людей происходят такие трагические противоречия и конфликты, это очень больно», — говорит режиссер.

В 2012 году у Кончаловского вышел документальный фильм «Битва за Украину» — в нем кинематографист анализировал новейшую историю Украины. Он удивлен тем, что картина актуальна и сейчас.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля (фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай»), обладатель спецприза жюри за картину «Дом дураков». В 2025 году выйдет 16-серийный исторический фильма Кончаловского «Хроники русской революции».

Ранее Кончаловский заявил, что Российский оскаровский комитет перестанет существовать.

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