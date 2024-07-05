Кончаловский объяснил, почему не будет снимать фильм об Украине

Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Андрей Кончаловский объяснил, почему пока не готов взяться за новую документальную кинокартину об Украине. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой проект был бы сложным — работе необходимо было бы посвятить серьезное размышление, вложить в проект много усилий.

«Потому что украинцы — это родные люди, это не люди другой культуры. Когда среди родных людей происходят такие трагические противоречия и конфликты, это очень больно», — говорит режиссер.

В 2012 году у Кончаловского вышел документальный фильм «Битва за Украину» — в нем кинематографист анализировал новейшую историю Украины. Он удивлен тем, что картина актуальна и сейчас.