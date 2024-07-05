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5 июля 2024, новость

Натали Портман засняли на свидании в клубе «Распутин» после развода

Актриса сходила на свидание с комиком Гадом Эльмалехом

Актрису Натали Портман засняли на свидании в клубе «Распутин» после развода с Бенжаменом Мильпье. Об этом сообщает Europe1.

6
фотографий
6
фотографий

Звезда была замечена на свидании с комиком Гадом Эльмалехом. Сначала пара посетила ресторан Costes в центре Парижа и попала в объективы папарацци, покидая заведение около двух часов ночи. После этого Натали Портман и Гада Эльмалеха заметили в клубе «Распутин».

8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

Ранее Натали Портман отпраздновала 43-летие в кругу близких друзей.

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