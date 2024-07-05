Актрису Натали Портман засняли на свидании в клубе «Распутин» после развода с Бенжаменом Мильпье. Об этом сообщает Europe1.

6 фотографий 6 фотографий

Звезда была замечена на свидании с комиком Гадом Эльмалехом. Сначала пара посетила ресторан Costes в центре Парижа и попала в объективы папарацци, покидая заведение около двух часов ночи. После этого Натали Портман и Гада Эльмалеха заметили в клубе «Распутин».

8 марта стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что голливудская актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.