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6 июля 2024, статьяИнтервью

10 вопросов звезде. Вячеслав Чепурченко о Безрукове и лучшем фильме для свиданий

Звезда сериала «Жуки» и новой комедии «Бывший в помощь» стал новым героем блиц-видеоинтервью от Кино Mail.ru

Вячеслав Чепурченко прославился благодаря сериалу «Жуки», где сыграл программиста, отбывающего альтернативную службу в деревне. А еще он был тем самым женихом со зловещими родственниками в хорроре «Невеста» и любвеобильным барменом в сериале «Секс. До и после». 

Теперь Славе достался образ интеллигентного Германа в комедии «Бывший в помощь»: его герой вынужден бороться за любовь девушки с ее бывшим парнем-каскадером (Роман Курцын).

Мы подловили актера на премьере фильма, задали ему наши традиционные #10вопросовзвезде и по ходу выяснили любопытный факт — оказывается, если бы про Вячеслава Чепурченко снимали фильм, то на роль самого себя он бы взял того самого артиста, с которым его постоянно сравнивают!

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