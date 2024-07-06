10 вопросов звезде. Вячеслав Чепурченко о Безрукове и лучшем фильме для свиданий

Вячеслав Чепурченко прославился благодаря сериалу «Жуки», где сыграл программиста, отбывающего альтернативную службу в деревне. А еще он был тем самым женихом со зловещими родственниками в хорроре «Невеста» и любвеобильным барменом в сериале «Секс. До и после».
Теперь Славе достался образ интеллигентного Германа в комедии «Бывший в помощь»: его герой вынужден бороться за любовь девушки с ее бывшим парнем-каскадером (Роман Курцын).
Мы подловили актера на премьере фильма, задали ему наши традиционные #10вопросовзвезде и по ходу выяснили любопытный факт — оказывается, если бы про Вячеслава Чепурченко снимали фильм, то на роль самого себя он бы взял того самого артиста, с которым его постоянно сравнивают!