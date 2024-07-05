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5 июля 2024, новость

СМИ обнаружили угрозу для карьеры Дженнифер Лопез

В киноиндустрию возвращается одна из главных соперниц актрисы
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Возвращение в киноиндустрию американской актрисы Джессики Альбы ставит под угрозу актерскую карьеру Дженнифер Лопез. Об этом пишет издание Life & Style.

Отмечается, что актрисы соперничали на протяжении всей карьеры. По словам источника, Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога», принимая участие в успешных проектах Netflix.

«У Джессики свои отношения с главным боссом Netflix Тедом Сарандосом, и план явно состоит в том, чтобы снять как можно больше фильмов в стиле Джей Ло даже без Джей Ло», — отметил собеседник издания.

Накануне стало известно, что в сети обсуждают резкое похудение Дженнифер Лопез на фоне развода

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