СМИ обнаружили угрозу для карьеры Дженнифер Лопез

Возвращение в киноиндустрию американской актрисы Джессики Альбы ставит под угрозу актерскую карьеру Дженнифер Лопез . Об этом пишет издание Life & Style.

Отмечается, что актрисы соперничали на протяжении всей карьеры. По словам источника, Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога», принимая участие в успешных проектах Netflix.

«У Джессики свои отношения с главным боссом Netflix Тедом Сарандосом, и план явно состоит в том, чтобы снять как можно больше фильмов в стиле Джей Ло даже без Джей Ло», — отметил собеседник издания.