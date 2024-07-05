Кончаловский заявил, что Российский оскаровский комитет перестанет существовать

Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Режиссер, обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский считает, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование. Об этом Кончаловский сказал ТАСС.

Российский оскаровский комитет работает при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году из комитета вышли его председатель Павел Чухрай, режиссеры Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров, Вера Сторожева и другие. В 2023 году работа комитета была заморожена.

«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие», — сказал Кончаловский в ответ на вопрос, не стоит ли окончательно ликвидировать Российский оскаровский комитет, из которого он также вышел несколько лет назад. «Вы знаете, я много раз разводился, — добавил режиссер. — Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с “Оскаром”».

По словам Кончаловского, ценность «Оскара» была существенной 30 лет назад. «Когда я жил в Америке, это было очень важно, — пояснил он. — “Оскар” открывал перспективы для будущих работ, это чисто рыночная вещь, не художественная. Это вопрос чисто социальной конъюнктуры». Режиссер добавил, что получившие «Оскар» фильмы не всегда высочайшего уровня, а список великих кинематографистов, не получивших премию Американской киноакадемии, огромен.

История вопроса.

На сайте российской Киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», известной также как Российский оскаровский комитет. В 2021 году после смерти Владимира Меньшова этот комитет возглавил Павел Чухрай.