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4 июля 2024, новость

Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в бикини

Актриса поделилась снимками в ярком пляжном образе

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в откровенном бикини. Актриса призналась в личном блоге, что даже в отпуске старается контролировать питание и не снижать физическую активность.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Результат дружбы со спортом, работы с силой воли (кухня тут невероятно вкусная) и работы средств для загара», — отметила артистка.

Знаменитость признавалась, что не стесняется выходить в свет в смелых нарядах и демонстрировать фигуру, поскольку уверена в себе. Судзиловская практически каждый день занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую форму круглогодично, а не «от сезона к сезону». По словам звезды, она не заставляет себя идти на тренировки, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.

Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 15 лет, а младшему Майку 8 лет.

Актриса родила первенца в 34 года. Звезда признавалась, что в раннем возрасте совсем не хотела детей — она переживала и часто думала, почему у нее не появляется материнский инстинкт. Однако в определенный момент артистка испугалась, что так и не испытает этого счастья, и ей удалось быстро забеременеть.

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