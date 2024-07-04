Олеся Судзиловская похвасталась фигурой в бикини

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в откровенном бикини. Актриса призналась в личном блоге, что даже в отпуске старается контролировать питание и не снижать физическую активность.

<div id="vk_post_-122141110_31181"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31181", -122141110, 31181, '360-SwBdQ4mMg6H7T_nTpAe4Ip8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Результат дружбы со спортом, работы с силой воли (кухня тут невероятно вкусная) и работы средств для загара», — отметила артистка.

Знаменитость признавалась, что не стесняется выходить в свет в смелых нарядах и демонстрировать фигуру, поскольку уверена в себе. Судзиловская практически каждый день занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую форму круглогодично, а не «от сезона к сезону». По словам звезды, она не заставляет себя идти на тренировки, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.

Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 15 лет, а младшему Майку 8 лет.