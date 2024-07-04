Рейнольдс и Джекман в традиционных костюмах на премьере в Сеуле

Райан Рейнольдс и Хью Джекман отправились в мировой пресс-тур фильма «Дэдпул и Росомаха», который выходит в прокат 26 июля. Первой остановкой актеров стал Шанхай, а 4 июля они прилетели в Сеул. На пресс-конференции перед показом к ним присоединился режиссер Шон Леви.

Исполнители главных ролей и постановщик комедийного боевика порадовали южнокорейских поклонников, облачившись в национальные костюмы. Такой костюм называется ханбок, что дословно переводится как «корейская одежда». История создания ханбока уходит корнями в древние времена, в период с I века до н. э. до VII века н. э. Сегодня ханбок надевают по особым случаям.

55-летний Джекман надел желтый костюм, а 47-летний Рейнольдс — красный. Костюмы тех же цветов носят в фильмах Росомаха и Дедпул соответственно. Шон Леви же предпочел синий ханбок.

Daily Mail отмечает, что это уже шестой визит Хью Джекмана в Южную Корею, тогда как Райан Рейнольдс в последний раз приезжал в эту страну в 2018 году для продвижения фильма «Дэдпул 2». В эту поездку актеры даже успели сходить на бейсбольный матч.

«Дэдпул» — американский комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли, снятый режиссером Тимом Миллером на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Премьера состоялась в 2016 году, собрав в мировом прокате $783 млн. «Дэдпул и Росомаха» станет воссоединением Рейнольдса и Джекмана, которые ранее вместе снимались в фильме 2009 года «Люди Икс: Начало. Росомаха». «Дэдпул 2» увидел свет 1 мая 2018 года и заработал в прокате $734,5 млн.

Первоначально блокбастер хотели выпустить 3 мая, но съемки и премьеру пришлось отложить из-за забастовки американской гильдии киноактеров SAG-AFTRA. Дистрибьютор фильма — Walt Disney Studios, в 2022 году она приостановила прокат своих картин в России.