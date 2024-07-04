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4 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: драма о сумасшедших, основанная на реальных событиях

Узнайте о тайнах, которые скрывают стены легендарной французской психбольницы, в исторической драме «Бал сумасшедших»

1894 год. Высший свет Парижа предвкушает одно из самых интересных ежегодных событий — Бал сумасшедших, когда высокопоставленных гостей больницы для душевнобольных развлекают ее пациентки, наряженные в карнавальные костюмы.

В этот раз среди этих женщин оказывается Фанни, попавшая в лечебницу добровольно. 29 лет назад сюда насильно поместили ее мать, и этот вечер — единственный шанс отыскать ее, чтобы спасти.

Сюжет ленты «Бал сумасшедших» построен вокруг старинной парижской больницы Сальпетриер, главврач которой, знаменитый Жан-Мартен Шарко, предложил устраивать подобные маскарады в качестве терапии для больных.

Режиссеру Арно де Пальеру удалось органично вплести драму главной героини в историческую фактуру, показывая повседневную жизнь этих женщин, полную произвола, хаоса и смрада, с физиологичностью, достойной Эмиля Золя. Мелани Тьерри восхитительна в образе отчаянной дочери, готовой на все ради спасения матери. На втором плане блистает легендарная Кароль Буке в роли грозной сестры.

Бал сумасшедших
2023/Франция18+драматриллеристорический
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