Екатерину Варнаву в купальнике сравнили в сети с Пенелопой Крус

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась снимком в откровенном наряде и восхитила фанатов в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31180"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31180", -122141110, 31180, 'L_HNC4SC5A7ECmmi_o_yrHyU2m8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

39-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила серию снимков, на которых позировала перед фотографом в белом слитном купальнике на широких бретелях. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках, дополнив образ большим количеством украшений на шее и запястьях.

Поклонники оценили актрису в комментариях под постом, сравнив ее с актрисой Пенелопой Крус. «Я подумала, что это Пенелопа Крус», «Какая ты красивая», «Пенелопа Крус», «Шикарная Екатерина», «С каждый разом, казалось бы, куда еще краше, а она», «Екатерина, вы богиня», «Восхищение. Подумала, что Пенелопа Крус», «Нереально красивая», «Идеальная», «Ну что это за роскошь», — написали они.