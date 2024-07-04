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4 июля 2024, новость

Влияние поведения Кологривого на его гонорар оценили

Кинокритик Александр Шпагин предположил, что скандалы помогли актеру увеличить свой доход
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Кинокритик Александр Шпагин объяснил скандальное поведение звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актера Никиты Кологривого. Его цитирует издание «Страсти».

По мнению Шпагина, скандалы, в которых был замешан актер, могли быть устроены намеренно.

«У меня сложилось такое впечатление, может быть, ложное, что Кологривый разыграл всю эту партию со своими безобразиями, скандалами, чтобы добиться большей известности и за счет этой всей дополнительной популярности еще больше срубить бабла. Поэтому неудивительно, что сейчас такой гонорар», — отметил кинокритик.

При этом он уточнил, что актер заслуживает те суммы, которые сейчас получает.

«Здесь же в первую очередь дело в известности, а не в способностях. Вот Кологривый как раз "словил Бузову". Назовем это так. Отчасти он вполне заслуживает большие гонорары, потому что он талантливый актер. А после "Слова пацана" еще и популярный актер», — добавил Шпагин.

Ранее стало известно, что новый гонорар Никиты Кологривого составил сотни тысяч рублей. Отмечалось, что в сентябре 2023 года актер получал восемь тысяч рублей за участие в одном театральном спектакле.

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