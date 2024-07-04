«Слово пацана» и «Вызов» возглавили рейтинг контента с высоким социальным значением

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рейтинг контента с высоким социальным значением возглавили такие российские проекты, как «Доктор», «Русский крест», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов» и «Трудные подростки 5». Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования «Платформа», проведенного при поддержке «Национальной медиа группы».
В рамках исследования был проведен анализ 33 фильмов и сериалов с самым высоким социальным эффектом, вышедших в 2023 году. Авторы исследования выделили несколько трендов в тематиках: подростковая тематика, проблема домашнего насилия, поиск себя и героизм простого человека.
Все эти направления легли в основу сюжетов лидеров рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом: это проекты «Доктор», «Русский крест», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов» и «Трудные подростки 5». Топ-5 объединяет значимое социальное воздействие и широкая аудитория зрителей.
Авторы рейтинга выделили и трех лидеров по социальному воздействию на узкую аудиторию: «Край надломленной Луны», «Привет, мама» и «Сама виновата?».
Также в рейтинг вошли такие проекты, как «Здоровый человек», «Юра дворник», «Снегирь», «За нас с вами», «Кентавр», «Цикады», «Повелитель ветра», «Белый список», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Лунатики», «Нюрнберг», «Не дождетесь», «Воздух», «Крецул», «Плейлист волонтера», «Бешенство», «Контакт», «Крутая перемена», «Кибердеревня», «Мир! Дружба! Жвачка! 3», «Дыхание», «Страсти по Матвею», «Плакса», «Медиатор», «1993».
В целом абсолютное большинство россиян (94%) позитивно оценивают качество отечественного киноконтента, этот показатель вырос за последний год.
«Показатель тех, кто оценивает качество российского кино очень высоко, за последние 3 года вырос на 26 процентных пунктов», — говорится в результатах исследования.
При этом 67% респондентов уверены, что кино должно целенаправленно менять людей и общество, развивать позитивные ценности, давать образцы поведения, достойные подражания.
«У аудитории выражен запрос к поиску “героя среди нас”, ей ценностно отзывается история об обычном человеке, который проявляет героизм в силу обстоятельств. Фильмы с подобным сюжетом позволяют зрителю почувствовать себя героем и дают веру в лучшее в людях», — отметили авторы исследования.
Кроме того, с каждым годом растет интерес к трем темам в кинематографе: ценить семью, родителей, детей, друзей (49%), быть патриотом, любить и гордиться своей Родиной (37%), отказываться от плохих привычек, влияющих на качество жизни и здоровье (26%).
«НМГ ежегодно проводит исследование социально-преобразующего кино, чтобы лучше понимать запрос своей аудитории. Мы видим, что на него есть совершенно четкий запрос. При этом такие важные для аудитории темы, как семейные ценности, дружба, любовь и уважение к своей стране, мы стараемся доносить понятным и эмоциональным языком через талантливо снятые истории. Нам очень важно не только отвечать на сегодняшний запрос нашего зрителя, но и предугадывать темы, которые будут волновать его завтра. Именно это позволит продолжить развитие социально преобразующего контента на российском рынке», — отметила генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова.
Об исследовании
Исследование проводилось в феврале — апреле 2024 года. В опросе приняли участие 1 400 респондентов старше 18 лет и 50 экспертов в области кинопроизводства. В рамках исследования были проведены десять глубинных интервью с экспертами и два фокус-группы со зрителями для составления рейтинга топ-33 российских картин с социально преобразующим эффектом.