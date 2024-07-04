«Слово пацана» и «Вызов» возглавили рейтинг контента с высоким социальным значением

Кадр из сериала «Слово пацана»

В рамках исследования был проведен анализ 33 фильмов и сериалов с самым высоким социальным эффектом, вышедших в 2023 году. Авторы исследования выделили несколько трендов в тематиках: подростковая тематика, проблема домашнего насилия, поиск себя и героизм простого человека.

Все эти направления легли в основу сюжетов лидеров рейтинга фильмов с высоким социальным эффектом: это проекты «Доктор», «Русский крест», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов» и «Трудные подростки 5». Топ-5 объединяет значимое социальное воздействие и широкая аудитория зрителей.

Авторы рейтинга выделили и трех лидеров по социальному воздействию на узкую аудиторию: «Край надломленной Луны», «Привет, мама» и «Сама виновата?».

В целом абсолютное большинство россиян (94%) позитивно оценивают качество отечественного киноконтента, этот показатель вырос за последний год.

«Показатель тех, кто оценивает качество российского кино очень высоко, за последние 3 года вырос на 26 процентных пунктов», — говорится в результатах исследования.

При этом 67% респондентов уверены, что кино должно целенаправленно менять людей и общество, развивать позитивные ценности, давать образцы поведения, достойные подражания.

«У аудитории выражен запрос к поиску “героя среди нас”, ей ценностно отзывается история об обычном человеке, который проявляет героизм в силу обстоятельств. Фильмы с подобным сюжетом позволяют зрителю почувствовать себя героем и дают веру в лучшее в людях», — отметили авторы исследования.

Кроме того, с каждым годом растет интерес к трем темам в кинематографе: ценить семью, родителей, детей, друзей (49%), быть патриотом, любить и гордиться своей Родиной (37%), отказываться от плохих привычек, влияющих на качество жизни и здоровье (26%).

«НМГ ежегодно проводит исследование социально-преобразующего кино, чтобы лучше понимать запрос своей аудитории. Мы видим, что на него есть совершенно четкий запрос. При этом такие важные для аудитории темы, как семейные ценности, дружба, любовь и уважение к своей стране, мы стараемся доносить понятным и эмоциональным языком через талантливо снятые истории. Нам очень важно не только отвечать на сегодняшний запрос нашего зрителя, но и предугадывать темы, которые будут волновать его завтра. Именно это позволит продолжить развитие социально преобразующего контента на российском рынке», — отметила генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова.

Об исследовании