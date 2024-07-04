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4 июля 2024, новость

Джулия Робертс опубликовала редкое фото с мужем в годовщину свадьбы

Актриса счастлива с кинооператором Дэниелом Модером 22 года
Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером
Джулия Робертс с мужем Дэниелом Модером

Голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала редкое фото с мужем, кинооператором Дэниелом Модером, в годовщину свадьбы. Звезда фильма «Красотка» поделилась в соцсетях архивным кадром, снятым во время их поцелуя.

«22 года. Люблю», — написала артистка.

Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец». Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод.

Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой «похитительнице чужих мужей». Однако в итоге визажист подписала необходимые документы, и в 2002 году Робертс официально зарегистрировала отношения с возлюбленным.

У супругов трое детей: 19-летние двойняшки Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер и 17-летний сын Генри Дэниел.

Актриса считает свой брак с Модером успешным и крепким. По мнению звезды, им удается сохранять искру в отношениях благодаря поцелуям, и это подтверждают больше 20 лет совместной жизни.

Ранее Джулия Робертс пожаловалась на «богемный» образ дочери.

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