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4 июля 2024, новость

В сети обсуждают внешность Брэда Питта, замеченного на съемках

Актер появился на площадке в полурасстегнутой рубашке

Голливудский актер Брэд Питт вышел на публику в полурасстегнутой рубашке. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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60-летний Брэд Питт был замечен на съемочной площадке фильма о «Формуле-1» в Лондоне. Голливудский актер появился на публике в полурасстегнутой молочной рубашке, джинсах и коричневых замшевых ботинках. Питт также надел черные солнцезащитные очки и несколько цепей.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешность актера. Пока одни интернет-пользователи восхищались Брэдом Питтом, другие, напротив, писали, что он стал выглядеть хуже.

«Он выглядит потрясающе для своего возраста», «Великолепный мужчина, с годами он становится все лучше и лучше», «Жаль, что он начал с филлеров. В прошлом году на «Уимблдоне» он выглядел великолепно. Ему следовало бы остановиться», «Да, на этих фото его лицо выглядит толще. Либо он поправился, либо опух от алкоголя», «Это была хорошая подтяжка лица», — писали в комментариях.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. 

В феврале звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта. Как сообщали источники из окружения звезд, актер может сделать предложение возлюбленной уже этим летом.

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