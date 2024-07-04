Сын Харатьяна снимает свой первый фильм с Ивановой: кадры с площадки

Иван Харатьян, сын Дмитрия Харатьяна, приступил к съемкам военного фильма «Карузо» о блокадном Ленинграде. Картина станет дебютной для Харатьяна-мл.

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Действия фильма происходят в 1939 году. В центре сюжета — Митя Васильев (Марк-Малик Мурашкин), которому купили долгожданного щенка. Вот только мама (Светлана Иванова) и родственники были против собаки, которая громко и протяжно выла, не давая никому спать. За свой звучный голос пес получил кличку Карузо. Лишь девочка Тома (Мария Абрамова), которая всегда нравилась Мите, восхитилась щенком, который вырос храбрым охотничьим псом.

Вскоре началась Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Жители двухэтажного дома, в котором жила семья Мити, как и все остальные ленинградцы, стали голодать. На помощь людям пришел Карузо, находивший добычу за минным полем.

Благодаря верному другу, Митя окреп и стал отправляться на вылазки за едой вместе с собакой, чтобы помочь остальным жителям города. Во время очередной такой вылазки они нарвались на немецкий патруль.

Съемки картины пройдут в России и Беларуси, а саундтрек к фильму напишет и исполнит Александр Розенбаум.