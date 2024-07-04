Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июля 2024, фоторепортажСъемки

Сын Харатьяна снимает свой первый фильм с Ивановой: кадры с площадки

Иван Харатьян стал режиссером картины «Карузо», рассказывающей о блокадном Ленинграде

Иван Харатьян, сын Дмитрия Харатьяна, приступил к съемкам военного фильма «Карузо» о блокадном Ленинграде. Картина станет дебютной для Харатьяна-мл.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Действия фильма происходят в 1939 году. В центре сюжета — Митя Васильев (Марк-Малик Мурашкин), которому купили долгожданного щенка. Вот только мама (Светлана Иванова) и родственники были против собаки, которая громко и протяжно выла, не давая никому спать. За свой звучный голос пес получил кличку Карузо. Лишь девочка Тома (Мария Абрамова), которая всегда нравилась Мите, восхитилась щенком, который вырос храбрым охотничьим псом.

Вскоре началась Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Жители двухэтажного дома, в котором жила семья Мити, как и все остальные ленинградцы, стали голодать. На помощь людям пришел Карузо, находивший добычу за минным полем.

Благодаря верному другу, Митя окреп и стал отправляться на вылазки за едой вместе с собакой, чтобы помочь остальным жителям города. Во время очередной такой вылазки они нарвались на немецкий патруль.

В фильме также снимаются Александр Балуев, Иван Колесников, Константин Адаев, Сергей Мигицко и другие.

Съемки картины пройдут в России и Беларуси, а саундтрек к фильму напишет и исполнит Александр Розенбаум.

Создатели намерены презентовать «Карузо» 9 мая 2025 года, в день 80-летия Великой Победы. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Иван Харатьян
Иван Харатьян
Александр Балуев
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Иван Колесников
Иван Колесников
Карузо
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь