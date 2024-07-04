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4 июля 2024, новость

Кинотеатры назвали причины низких сборов «Майора Грома»

По мнению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, такие показатели – это еще не провал

Низкие сборы картины «Майор Гром: Игра» можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время – в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты – это целевая аудитория, считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В беседе с НСН он заявил, что при других обстоятельствах фильм мог стать в разы успешнее.

Напомним, фильм «Майор Гром: Игра» собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд. По мнению Воронкова, такие показатели – это еще не провал.

«Кинотеатры и продюсеры делали более высокие ставки на этот фильм, но сказать, что фильм категорически не удался, я не могу. По качеству картинки и материала это довольно высокий уровень, что приятно осознавать», — заявил он.

В прокат картина вышла 24 мая, совпав с началом экзаменов у школьников и студентов, добавил глава АВК. Идеальной датой проката для такого фильма он назвал 1 января. Также лучше могла бы сложиться ситуация, если бы фильм вышел в марте, однако для кинотеатров важно, чтобы фильмы были «разбросаны» в течение всего года, отметил Воронков.

Еще один важный фактор – фильм длится 2,5 часа, что выходит за рамки «идеального» хронометража 1,5 часа, заключил эксперт.

Сюжет фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В новой части франшизы к своим ролям вернулись Тихон ЖизневскийАлександр СетейкинАлексей МаклаковЛюбовь АксеноваСергей Горошко и Константин Хабенский.

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