Ефремов застрял между адом и раем в новом фильме: первые кадры

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Ефремов играет рекламщика Даню, трудоголика с синдромом отложенной жизни. В попытках успеть все и везде он упускает самое главное — собственное счастье. Единственное, что Даню радует, — это грезы о том будущем, когда у него будет достаточно денег, чтобы проводить время в безделье у моря в компании какой-нибудь красотки.

Однажды Даня впадает в кому и оказывается в странном аэропорту, откуда уходят только два рейса — в ад или в рай. Но парень хочет вернуться в мир живых, поэтому пока проводит время в местном баре с характерным названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

«Аэропорт для меня, — рассказал режиссер и автор сценария Александр Фомин, — место двойственное. И я подумал, что это хорошая метафора смерти. Сначала, в сам момент, очень страшно и больно, но потом — должно же быть там дальше что-то интересное?»

«Мы все время живем так, как будто мы бессмертные, но это не так. Что бы мы ни делали, сколько бы ни накапливали, что бы ни происходило, смерть все равно настанет. И в нашем фильме у героя появляется возможность обрести ту самую радость жизни, умение радоваться простым вещам, которые он потерял», — поделился Никита Ефремов.