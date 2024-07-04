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4 июля 2024, новость

Уехавший из России Кирилл Сафонов ответил на слухи о разводе

Актер заявил, что не желает обсуждать подобную информацию
Александра Савельева и Кирилл Сафонов
Александра Савельева и Кирилл Сафонов

Актер и режиссер Кирилл Сафонов опроверг на онлайн-канале Sheinkin40 слухи о разводе с певицей Александрой Савельевой.

Сафонов заявил, что даже не хочет обсуждать подобные слухи.

«Мы сейчас в такой ситуации, я сейчас в такой ситуации… Ты спрашиваешь по поводу развода, и я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет!» — заявил артист.

Слухи о разладе в отношениях пары появились после того, как Сафонов улетел за границу, а Савельева осталась с ребенком в Москве. Артист позже рассказал, что встретился в Венеции с дочерью от первого брака Анастасией.

Анастасия Сафонова работает моделью и уже несколько лет живет в США, поэтому редко видится с отцом. В 2019 году она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи, на свадьбе у девушки были ее отец и мачеха, которые также помогали в организации торжества.

Саша Савельева 27 марта 2019 года родила сына от Кирилла Сафонова. После появления Леона на свет исполнительница взяла паузу в своей музыкальной карьере и «с головой погрузилась» в материнство.

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