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4 июля 2024, новость

Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова «опасным партнером»

Актриса призналась, что восторгается своим коллегой

 Юлия Пересильд в начале июля посетила 37-ю церемонию вручения кинопремии «Ника», где предстала в образе Мэрилин Монро. В беседе с журналистами актриса рассказала о коллегах, вызывающих у нее восторг. В их числе оказался Владимир Машков, вместе с которым она снималась в фильме «Вызов».

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд | Источник: Алексей Молчановский

Она напомнила, что ранее они уже работали вместе: впервые — на съемочной площадке фильма «Край». По словам Пересильд, в тот момент она была еще совсем юной актрисой.

«Он мегапрофессионал, мегатрудяга. Очень интересный человек. Пересекаться с ним — это просто кайф. Я еще такую вещь скажу: он опасный партнер. Я обожаю опасных партнеров. Когда я говорю “опасный партнер” — это значит, что партнер в кадре может импровизировать», — объяснила звезда.

Пересильд призналась, что и себя считает таким партнером. Также к этой категории она причислила Викторию Толстоганову и Елену Лядову.

«Это такие партнеры, когда у тебя есть возможность схлестнуться. Это круто очень. Это не про соревнование — кто одеяло перетянет. А это про какую-то такую крутую энергию, которая возникает внутри. Это редкость», — заключила актриса.

Напомним, Юлия Пересильд впервые получила премию «Ника» в номинации «Лучшая женская роль». Российская Академия кинематографических искусств оценила ее работу в фильме «Вызов» режиссера Клима Шипенко.

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