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4 июля 2024, новость

Моника Беллуччи посетила премию вместе с возлюбленным

Актриса появилась на красной дорожке в прозрачном плаще и с режиссером Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые за долгое время вышли вместе на публику. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

59-летняя Моника Беллуччи и 65-летний Тим Бертон появились на церемонии вручения премии Globo d'Oro Awards, которая состоялась 3 июля на вилле Массимо в Риме.

Актриса выбрала для светского мероприятия черное платье, поверх которого надела прозрачный плащ. Знаменитость добавила к образу солнцезащитные очки, сумку и туфли на каблуках. Тим Бертон предпочел черную рубашку, брючный костюм, галстук в горох и туфли.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

Ранее Тима Бертона раскритиковали за то, что он не помог Монике Беллуччи с сумками.

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