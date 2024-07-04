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4 июля 2024, новость

Иван Краско вышел в свет после падения в Петербурге

Актер заверил, что с ним все в порядке
Иван Краско
Иван Краско | Источник: PersonaStars

Актер Иван Краско вышел в свет после падения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

Краско посетил 30-й Международный кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине. 93-летний актер уверил, что с ним все в порядке.

«У меня все прекрасно, чего и вам желаю», — отметил артист.

В мае Краско стало плохо на турнире по футболу в Санкт-Петербурге. На спортивном состязании актер дважды пнул мяч: в первый раз знаменитости показалось, что тот неровно закрутился, поэтому артист решил повторить удар. По словам помощницы артиста Дарьи, Краско зацепился ботинком за газон и упал на кардиостимулятор, после чего звезде стало плохо.

Ивана Краско дважды госпитализировали в 2023 году. В январе он находился в Елизаветинской больнице с подтвердившимся подозрением на инсульт, а в июле его госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб.

Позднее актер признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Краско добавлял, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты, и провалы в памяти.

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