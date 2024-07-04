Дети Анджелины Джоли переживают за здоровье актрисы

Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли переживают за ее здоровье. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что у Анджелины Джоли появились проблемы с питанием из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. По словам источника, во время стресса актриса не может есть.

«Ей трудно даже проглотить протеиновый коктейль, не говоря уже о полноценном приеме пищи. А с этим судебным разбирательством, которое все тянется и тянется, уровень ее стресса зашкаливает, что действительно влияет на ее питание», — рассказал инсайдер.

Источник заявил, что Анджелина Джоли пытается сформировать у своих детей правильные пищевые привычки, но сама не придерживается их. Сейчас звездные наследники готовят для актрисы и «ворчат», если она поела недостаточно.

«Их очень расстраивает видеть ее такой худой. Они все обеспокоены», — добавил инсайдер.

У актрисы есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.