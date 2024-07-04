51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярком бикини

Американская актриса Тори Спеллинг в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, 51-летняя звезда телесериала «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярко-зеленом бикини, оформленном тонкими завязками. При этом на ней были солнцезащитные очки, золотое ожерелье на шее и тонкая цепь на животе.

Уточняется, что знаменитость приехала позагорать на пляже у океана вместе со своей подругой, парикмахером Лаурой Руджетти.