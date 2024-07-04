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4 июля 2024, новость

51-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярком бикини

51-летняя актриса Тори Спеллинг показала фигуру в ярко-зеленом бикини

Американская актриса Тори Спеллинг в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует издание Page Six.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов, 51-летняя звезда телесериала «Беверли-Хиллз 90210» показала фигуру в ярко-зеленом бикини, оформленном тонкими завязками. При этом на ней были солнцезащитные очки, золотое ожерелье на шее и тонкая цепь на животе.

Уточняется, что знаменитость приехала позагорать на пляже у океана вместе со своей подругой, парикмахером Лаурой Руджетти.

В апреле Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.

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