Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июля 2024, новость

Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

Режиссер добавил, что такие люди «более опасные, чем те, кто уехал»
Никита Михалков
Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

На вопрос, есть ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры, Михалков ответил: «Да, конечно». «Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал, — считает режиссер. — Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные».

«Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть, — продолжил Михалков. — Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все».

Ранее Михалков назвал Слепакова талантливым артистом и пожалел его

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Никита Михалков
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь