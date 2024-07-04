Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июля 2024, новость

Кончаловский надеется зимой приступить к постановке «Макбета»

Трагедия станет второй частью задуманной режиссером «шекспировской трилогии»
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС сообщил, что надеется зимой 2025 года приступить к работе над спектаклем «Макбет» по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира.

Трагедия, которая будет представлена на сцене Театра имени Моссовета, станет второй частью задуманной режиссером «шекспировской трилогии», состоящей также из комедии «Укрощение строптивой» и фантазии «Буря».

«Сейчас в замысле сделать трилогию Шекспира. Надеюсь, что зимой я сделаю “Макбет”, а затем и “Бурю”. Тогда получится трилогия — комедия, трагедия, фантазия», — сказал режиссер.

Премьера спектакля «Укрощение строптивой» в постановке Кончаловского состоялась в Театре Моссовета в апреле 2022 года и стала первой частью задуманной режиссером «шекспировской трилогии». Режиссер отмечал, что в постановке хотел воссоздать итальянскую эстетику 1920−1930-х годов. Роль Катарины в постановке Моссовета играет заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. Актер Алексей Розин исполняет роль Петручио, жениха Катарины.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», также режиссер получил специальный приз жюри за картину «Дом дураков». Среди его лент последних лет — «Грех» и «Дорогие товарищи!». На начало 2025 года запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского «Хроники русской революции».

Накануне Кончаловский возмутился словами Смирнова об уходе из кино.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
1 р.
Дорогие товарищи!
1 р.
Рай
Дом дураков
Алексей Розин
Алексей Розин
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
Грех
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Арбенина»
Арбенина
Трейлер
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Ларго Винч: Гнев прошлого
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь