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4 июля 2024, новость

Блейк Лайвли отреагировала на фото Рейнольдса в открытой майке

Фото звезды «Дэдпула» опубликовал его коллега по съемкам Хью Джекман
Райан Рейнольдс (фото: соцсети)
Райан Рейнольдс (фото: соцсети)

Актриса Блейк Лайвли отреагировала на фото мужа Райана Рейнольдса в майке. Снимком актера поделился Хью Джекман в соцсети.

Голливудский актер сфотографировал Райна Рейнольдса в облегающей белой майке, открывающей накачанные руки. Одной из первых отреагировала на фото Блейк Лайвли. 

«Моя жажда в ловушке», — написала Блейк Лайвли. Фраза обычно означает сексуальный интерес.

Блейк Лайвли вышла замуж за Райана Рейнольдса в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз.

Недавно Райан Рейнольдс рассказал о привычке 5-летней дочери Бетти. Актер заявил, что девочка регулярно пугает его, поскольку у нее богатая фантазия. Иногда она приходит к нему и говорит, что кого-то видит за его спиной.

Ранее Блейк Лайвли показала фигуру в облегающем топе после родов.

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