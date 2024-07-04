У актера Артура Смольянинова остались в России долги по кредитам

Артур Смольянинов | Источник: PersonaStars

В 2022 году после начала СВО актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) покинул Россию и оставил тут штрафы и задолженности на общую сумму более чем на 160 тысяч рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

По имеющейся информации, 40-летний актер имеет долг почти на 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч составляет задолженность по кредиту.

Документы также указывают, что Смольянинов не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за дискредитацию российской армии в октябре 2022 года.

Кроме того, ему не удалось погасить еще один штраф в размере 6 тысяч рублей.

Помимо этого, актеру были наложены 14 штрафов ГИБДД на общую сумму почти 18 тысяч рублей и еще 13 тысяч рублей за нарушения парковочных правил. Последние штрафы были выписаны в отношении актера в 2023 и 2024 годах.

Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

При этом СМИ писали, что зрители уходили с концерта Смольянинова в Риге. В ноябре 2023 года Смольянинов признавался, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая играет в переходах и готовится к релизу своего первого музыкального альбома.