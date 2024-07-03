Агния Кузнецова показала, как отдыхает с сыном в Крыму

Актриса Агния Кузнецова взяла четырехлетнего сына в путешествие по Крыму. Артистка рассказала в личном блоге, что они уже побывали в Феодосии и направились в Гурзуф.

<div id="vk_post_-122141110_31168"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31168", -122141110, 31168, 'zQZ71h3KO4QFIoCk5JsL74d05F8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все, приехали. Это была остановка в Феодосии, офигенный ракушечный пляж. Кидаться песком из ракушек...кайф», — поделилась знаменитость.

Актриса растит сына от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась, что хотела назвать мальчика в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию. Однако супругу звезды не понравился такой вариант, поскольку он хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.