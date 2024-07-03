Агния Кузнецова показала, как отдыхает с сыном в Крыму

Актриса Агния Кузнецова взяла четырехлетнего сына в путешествие по Крыму. Артистка рассказала в личном блоге, что они уже побывали в Феодосии и направились в Гурзуф.
«Все, приехали. Это была остановка в Феодосии, офигенный ракушечный пляж. Кидаться песком из ракушек...кайф», — поделилась знаменитость.
Актриса растит сына от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась, что хотела назвать мальчика в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию. Однако супругу звезды не понравился такой вариант, поскольку он хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — мальчика назвали Андроном.
Кузнецова в последнее время перестала публиковать фото с мужем и появляться с ним на светских мероприятиях. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако звезда не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков в соцсетях.