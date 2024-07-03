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3 июля 2024, новость

Появились подробности отношений Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Как рассказал источник, модель была влюблена в актера еще до начала их отношений
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Модель Джиджи Хадид «очень счастлива» в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джиджи Хадид всегда восхищалась Брэдли Купером и была влюблена в него еще до того, как они начали встречаться. По словам источника, сейчас отношения модели и актера активно развиваются.

«Они оба заняты, но умудряются проводить время вместе и наслаждаться друг другом», — заявил инсайдер.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

В конце мая возникли слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость.

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