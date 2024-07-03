Появились подробности отношений Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Джиджи Хадид и Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Модель Джиджи Хадид «очень счастлива» в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Джиджи Хадид всегда восхищалась Брэдли Купером и была влюблена в него еще до того, как они начали встречаться. По словам источника, сейчас отношения модели и актера активно развиваются.

«Они оба заняты, но умудряются проводить время вместе и наслаждаться друг другом», — заявил инсайдер.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.