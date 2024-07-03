54-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов моложавой внешностью

Американская актриса Хэзер Грэм поделилась новыми снимками с отдыха во Франции и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31167"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31167", -122141110, 31167, 'MNBiKQuXEpVJnPR_f1hyCip2gtE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенных фото 54-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» запечатлена в джинсовом мини-комбинезоне розового цвета и черных солнцезащитных очках. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в белом платье с открытыми плечами, а также в топе и облегающих джинсах, оформленных леопардовым принтом.

Поклонники, в свою очередь, оценили моложавую внешность артистки в комментариях под постом. «Ты вообще не стареешь! Потрясающе выглядишь!», «Она выглядит лучше, чем современные 21-летние девушки», «Ты прекрасна», «Красотка», «Твоей молодости и красоте можно только завидовать», — писали они.