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3 июля 2024, новость

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь снимутся вместе

Голливудские актеры и лучшие друзья появятся в фильме RIP
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон | Источник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон воссоединятся на экране. Актеры сыграют главные роли в картине RIP, режиссером и сценаристом которой выступит Джо Карнахан («Схватка» и «Козырные тузы»).

«Лучшие друзья навеки», — так голливудских звезд назвали представители Netflix, сообщив новость о съемках киноленты.

Пока детали проекта не раскрываются, но создатели фильма говорят, что зрителей ждет захватывающая лента с закрученным сюжетом. Западные СМИ пишут, что первым сценарий прочитал Дэймон и после этого предложил позвать в проект своего лучшего друга.

Актеры еще в 1997 году впервые снялись вместе в картине «Умница Уилл Хантинг». Они также стали авторами сценария, за что получили премию «Оскар».

В прошлом году Бен Аффлек и Мэтт Дэймон также появились в фильме «Air: Большой прыжок». Первый сыграл соучредителя компании Nike Фила Найта, а его друг и коллега — исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро.

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