Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь снимутся вместе

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон | Источник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон воссоединятся на экране. Актеры сыграют главные роли в картине RIP, режиссером и сценаристом которой выступит Джо Карнахан («Схватка» и «Козырные тузы»).

«Лучшие друзья навеки», — так голливудских звезд назвали представители Netflix, сообщив новость о съемках киноленты.

Пока детали проекта не раскрываются, но создатели фильма говорят, что зрителей ждет захватывающая лента с закрученным сюжетом. Западные СМИ пишут, что первым сценарий прочитал Дэймон и после этого предложил позвать в проект своего лучшего друга.

Актеры еще в 1997 году впервые снялись вместе в картине «Умница Уилл Хантинг». Они также стали авторами сценария, за что получили премию «Оскар».