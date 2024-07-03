Сыгравший Гэндальфа актер вынужден пропустить спектакли из-за травм

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн МакКеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал о полученных травмах. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

«Всего через две недели после несчастного случая на сцене я хочу заверить своих многочисленных доброжелателей, что травмы (запястья и шеи) идут на поправку. Мои врачи обещают полное выздоровление, но только если я откажусь от работы в течение следующих нескольких недель», — сообщил артист.

МакКеллен также выразил сожаления из-за того, что вынужден пропустить спектакли. «Никто из нас не хочет подводить публику», — заключил он.