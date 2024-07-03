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3 июля 2024, новость

Сыгравший Гэндальфа актер вынужден пропустить спектакли из-за травм

Актер Иэн МакКеллен повредил шею и запястье, упав со сцены
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен | Источник: Rex / Fotodom.ru

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн МакКеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал о полученных травмах. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

«Всего через две недели после несчастного случая на сцене я хочу заверить своих многочисленных доброжелателей, что травмы (запястья и шеи) идут на поправку. Мои врачи обещают полное выздоровление, но только если я откажусь от работы в течение следующих нескольких недель», — сообщил артист.

МакКеллен также выразил сожаления из-за того, что вынужден пропустить спектакли. «Никто из нас не хочет подводить публику», — заключил он.

18 июня стало известно, что 85-летний актер оступился и упал во время постановки театра Ноэла Кауарда Player Kings («Игроки-короли»). После несчастного случая он был доставлен в больницу в Лондоне.

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