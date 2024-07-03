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3 июля 2024, новость

Зак Эфрон рассказал о травме челюсти в новом фильме

История, которую рассказывает его герой, очень похожа на реальный случай из жизни актера

Зак Эфрон вернулся на экраны в главной мужской роли в фильме Netflix, где его возлюбленную сыграла Николь Кидман. 36-летний американский актер вспомнил свою травму челюсти в новом ромкоме «Семейное дело».

Актер играет вымышленную тщеславную кинозвезду Криса Коула, а Николь играет писательницу Брук Харвуд. В одной из сцен актеры делятся историями о своих травмах, полученных за последние годы. Крис рассказывает Брук, как ему сделали операцию на подбородке после падения — прямая отсылка к реальной травме челюсти Зака. 

Затем Крис показывает Брук шрам на нижней части подбородка. «Однако мне сделали операцию. Я упал на съемочной площадке, разбитое стекло», — сказал актер. Эта история очень похожа на реальный несчастный случай с Заком, когда он разбил себе челюсть о фонтан.

Напомним, в 2022 году Зак поскользнулся и ударился подбородком о гранитный постамент фонтана. Он потерял сознание, а после обнаружил, что кость подбородка была повреждена. «Это отстой, конечно. Из-за того случая я чуть не умер. Но теперь я в порядке», — сказал ранее актер.

Напомним, известность Зак Эфрон получил после экранизации бродвейского мюзикла «Лак для волос», а популярным стал после главной роли в фильме «Классный мюзикл».

Одна из последних работ актера в кино — спортивная драма о семье рестлеров «Стальная хватка».

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