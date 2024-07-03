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3 июля 2024, новость

Стали известны подробности о банковских счетах Мэттью Перри перед трагедией

Актер оставил наследство в 120 млн долларов, но на счету у него было в сто раз меньше
Мэттью Перри
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Друзей» Мэттью Перри оставил наследство размером в 120 млн долларов, но на банковском счету у него было в сто раз меньше. Об этом сообщает People.

Одна из распорядительниц наследства Лиза Фергюсон составила опись имущества актера. В документе указано, что к концу жизни на счету у Перри было 1,5 млн долларов.

Не уточняется, какая еще собственность будет внесена в наследство.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков, которое привело к сердечному приступу.

Накануне актриса Брук Мюллер была допрошена в полиции. В доме у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефоны.

По версии следствия именно Мюллер принесла в дом Мэттью Перри наркотики. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также его могут получить еще несколько пособников.

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