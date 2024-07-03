Кейт Уинслет воссоединилась с партнером по фильму «Чтец» на кинофестивале

Кейт Уинслет и Давид Кросс | Источник: Legion-Media.ru

Кейт Уинслет прилетела в Германию на Мюнхенский кинофестиваль. Британская актриса посетила прошедшую в рамках смотра премию CineMerit Award, на которой воссоединились с Давидом Кроссом, своим коллегой по фильму «Чтец».

Уинслет получила почетный приз фестиваля за вклад в кинематограф. Награду ей вручил Кросс, который поблагодарил коллегу за поддержку во время съемок фильма в 2008 году.

«Я до сих пор очень благодарен за то, как ты заставила почувствовать себя непринужденно во время работы над этими очень интимными сценами. Ты создала безопасное пространство и помогла мне понять процесс, терпеливо, эмпатично и, прежде всего, с большим юмором», — высказался немецкий актер.

Также в Германии актриса собиралась презентовать новый фильм со своим участием. В автобиографической картине «Ли» Уинслет сыграла известного военного корреспондента и фотографа Ли Миллер.

Однако, как сообщила Уинслет, премьера перенесена на неопределенный срок. «Мы решили отложить релиз. Сложно снимать фильмы, будучи женщиной, и сложно снимать фильмы о женщинах», — высказалась звезда.