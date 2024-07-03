Звезда «Чебурашки» вернулась к съемкам спустя девять месяцев после родов

Ольга Кузьмина вернулась к работе спустя девять месяцев после рождения дочери Миры-Марии. Актриса приступила к съемкам в комедийном сериале «Интересное положение» режиссера Гоги Мамаджаняна.

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В многосерийном фильме Кузьмина сыграет беременную двойней девушку Ладу, которая пытается выяснить, кто из двух ее мужчин является отцом малышей. По сюжету, Ладу бросает парень в годовщину их отношений. После чего она вместе с подругой отправляется в клуб, чтобы там развеять боль от расставания.

В клубе девушка встречает своего давнего знакомого, который готов ей помочь справиться с душевными переживаниями. Вскоре героиня узнает, что беременна двойней. Теперь ей предстоит выяснить, кто из двух парней является отцом ее детей. И возможно, что у каждого из малыша свой папа, ведь, согласно малоизвестному медицинскому факту, женщина может родить двойняшек от разных мужчин.

По словам актрисы, для нее эта история очень близкая и понятная. Она считает, что сериал получится «узнаваемым, добрым, смешным и очень поучительным».

«Это история для мам — настоящих и будущих: тут можно встретить очень знакомые и смешные ситуации беременных невзгод. Это история для тех, кто пытается разобраться со своими чувствами и прислушаться к своим желаниям. Для тех, кто не может выбрать между двумя парнями, потому что каждый из них хорош по-своему…» — рассказала Кузьмина.

Партнерами Ольги Кузьминой по съемкам стали Давид Манукян, более известный как Дава, и Вячеслав Чепурченко.