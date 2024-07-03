Трейлер дня: Добронравов и Пальма в продолжении семейного фильма

По сюжету, летчик Вячеслав Лазарев уходит из большой авиации. Вместе с семьей он переезжает в глубинку и летает на маленьком АН-2. Однажды в жизни Лазаревых появляется медвежонок, которого Коля называет Мансуром.

Но косолапого малыша похищают браконьеры, и отважная овчарка Пальма бросается его спасать. Животным придется пройти через полный опасностей лес, убежать от охотников и добраться до дома. А семья Лазаревых в это время спешит им на помощь.



«Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино. Эмоциональное — и смешное, и трогательное. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, “расширяет зоопарк”: в их судьбе появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи», — поделился Виктор Добронравов, вернувшийся к роли летчика.