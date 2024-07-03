Трейлер дня: Добронравов и Пальма в продолжении семейного фильма

Вышел первый тизер-трейлер семейного приключенческого фильма «Пальма 2». В продолжении трогательной истории семья Лазаревых и их добрая овчарка встречают медвежонка Мансура.
По сюжету, летчик Вячеслав Лазарев уходит из большой авиации. Вместе с семьей он переезжает в глубинку и летает на маленьком АН-2. Однажды в жизни Лазаревых появляется медвежонок, которого Коля называет Мансуром.
Но косолапого малыша похищают браконьеры, и отважная овчарка Пальма бросается его спасать. Животным придется пройти через полный опасностей лес, убежать от охотников и добраться до дома. А семья Лазаревых в это время спешит им на помощь.
«Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино. Эмоциональное — и смешное, и трогательное. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, “расширяет зоопарк”: в их судьбе появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи», — поделился Виктор Добронравов, вернувшийся к роли летчика.
Режиссерами картины стали Александр Домогаров-мл. и Владимир Кондауров. Мальчика Колю по-прежнему играет Леонид Басов. В других ролях заняты Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева.
Премьера фильма «Пальма 2» запланирована на 20 марта 2025 года.